Почему олимпийские чемпионы массово сидят на обычной пищевой соде 5.09.2024, 22:31

В чем секрет и всем ли она поможет?

Польза бикарбоната натрия, или пищевой соды, для спортсменов была открыта более 40 лет назад. Многочисленные исследования продемонстрировали, что пищевая сода помогает смягчить болезненные физиологические последствия интенсивных тренировок и помогает спортсменам дольше оставаться в тонусе, пишет «Наша Нiва».

При высокоинтенсивных нагрузках наши мышцы начинают работать в условиях нехватки кислорода. В таких условиях они переходят на анаэробный метаболизм, при котором глюкоза (углеводы) расщепляется без участия кислорода и превращается в молочную кислоту. Это позволяет быстро получить энергию, но приводит к накоплению молочной кислоты в мышцах. Что в итоге вызывает ощущение жгучести и усталости.

Бикарбонат натрия, образующийся в организме естественным образом, помогает ему нейтрализовать молочную кислоту, вывести ее из мышечных клеток, и таким образом продлить период активности, отсрочить наступление усталости. Но не всегда его естественного запаса достаточно. Поэтому его увеличивают за счет приема растворов с пищевой содой перед интенсивной тренировкой или соревнованиями.

Многочисленные эксперименты показали, что пищевая сода может быть полезной для спортсменов, участвующих в соревнованиях, продолжительность которых составляет от 1 до 7 минут. Это такие виды, как бег на дистанции от 400 до 1500 метров, плавание на дистанции от 100 до 400 метров, спринтерский велоспорт, соревнования по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

Но употребление бикарбоната натрия может приводить и к расстройствам желудка, вздутию живота и поносу. Поэтому многие спортсмены отказывались от его использования.

Производитель спортивного питания компания Maurten из Швеции нашла, как снизить побочные эффекты. Решение предполагает включение в рецептуру своеобразного буфера. Перед употреблением спортсмены смешивают бикарбонат натрия с крахмалистым гелем, который по консистенции напоминает йогурт.

Недавнее двойное слепое исследование показало, что продукт Maurten не только немного повысил выносливость мужчин-велосипедистов, но и предотвратил неприятные побочные эффекты.

Компания сделала продукт доступным для общественности в феврале 2023 года.

Производитель утверждает, что их продукцию уже протестировали спортсмены в различных видах спорта, но особую эффективность она засвидетельствовала в финале забега на 800 метров на Олимпийских играх в Париже.

Как утверждает The Wall Street Journal, ссылаясь на бренд-менеджера компании, по меньшей мере половина спортсменов этого финального забега использовали продукцию Maurten. И результат был очевидным. Победитель кениец Эммануэль Ваньоньи (Emmanuel Wanyonyi), а также серебряный призер канадец Марко Ароп (Marco Arop) пробежали дистанцию примерно на три секунды быстрее, чем они это сделали в финале чемпионата мира годом ранее.

Как утверждают специалисты, продукция Maurten с использованием бикарбоната натрия широко доступна, полностью лицензирована, соответствует кодексам Всемирного антидопингового агентства. Действительно, сода, как и кофеин, допингом не считается.

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