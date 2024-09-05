Зеленский: Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну

Зеленский: Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну5
- 5.09.2024, 22:39
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Не Москве определять будущее украинцев.
Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал президент Украины, сегодня он заслушал очередной доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, обсуждали Покровское направление и операцию украинских войск в Курской области.
«Мы сохраняем определенные рубежи и с каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда», - подчеркнул Зеленский.