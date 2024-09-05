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Зеленский: Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну

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  • 5.09.2024, 22:39
  • 1,146
Зеленский: Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну
Владимир Зеленский

Не Москве определять будущее украинцев.

Об этом сообщает Charter97.org ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал президент Украины, сегодня он заслушал очередной доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, обсуждали Покровское направление и операцию украинских войск в Курской области.

«Мы сохраняем определенные рубежи и с каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно - это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда», - подчеркнул Зеленский.

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