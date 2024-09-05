Белорусский врач рассказал о главных причинах нарушения сна
- 5.09.2024, 22:54
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На что стоит обратить внимание.
Белорусский врач-невролог Алексей Малков объяснил главные причины нарушения сна, пишет БелТА.
— В основном нарушения сна возникают вследствие эмоциональных либо физических перегрузок, болезни — своей или родственников, - объяснил врач.
Он сказал, что остальные проблемы — это ситуационная бессонница, которая обусловленная переездами, нагрузками на работе, приходящими либо уходящими.
Специалист отметил, что генетически детерминированная бессонница тоже существует, а 37,5% людей, которые испытывают истинную бессонницу, получили ее «по наследству».
— Но все-таки 90% - это различные стрессовые ситуации, тревожные расстройства, депрессивные эпизоды. То есть это в основном психосоматика, - сказал врач.