Белорусский врач рассказал о главных причинах нарушения сна 5.09.2024, 22:54

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На что стоит обратить внимание.

Белорусский врач-невролог Алексей Малков объяснил главные причины нарушения сна, пишет БелТА.

— В основном нарушения сна возникают вследствие эмоциональных либо физических перегрузок, болезни — своей или родственников, - объяснил врач.

Он сказал, что остальные проблемы — это ситуационная бессонница, которая обусловленная переездами, нагрузками на работе, приходящими либо уходящими.

Специалист отметил, что генетически детерминированная бессонница тоже существует, а 37,5% людей, которые испытывают истинную бессонницу, получили ее «по наследству».

— Но все-таки 90% - это различные стрессовые ситуации, тревожные расстройства, депрессивные эпизоды. То есть это в основном психосоматика, - сказал врач.

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