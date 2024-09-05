закрыть
6 сентября 2024, пятница, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стефанчук призвал Джонсона посодействовать снятию запрета для Украины на удары вглубь РФ

  • 5.09.2024, 23:02
Стефанчук призвал Джонсона посодействовать снятию запрета для Украины на удары вглубь РФ
Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады провел встречу со спикером Палаты представителей США в Италии.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook 5 сентября, что в ходе визита в Италию провел встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

По словам Стефанчука, во время встречи они с Джонсоном сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине.

«Рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия. Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений, – написал спикер парламента. – Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона посодействовать поддержке этого вопроса».

Стефанчук добавил, что также очертил спикеру нижней палаты Конгресса США список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых – системы ПВО и истребители F-16.

«Отдельное внимание – вопросу усиления санкций против России. Также большое внимание уделили ситуации в энергетической сфере, учитывая атаки РФ по критической инфраструктуре Украины», – резюмировал глава Рады.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип