Стефанчук призвал Джонсона посодействовать снятию запрета для Украины на удары вглубь РФ 5.09.2024, 23:02

Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады провел встречу со спикером Палаты представителей США в Италии.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook 5 сентября, что в ходе визита в Италию провел встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

По словам Стефанчука, во время встречи они с Джонсоном сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине.

«Рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия. Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений, – написал спикер парламента. – Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона посодействовать поддержке этого вопроса».

Стефанчук добавил, что также очертил спикеру нижней палаты Конгресса США список самых необходимых оборонных потребностей сил безопасности и обороны Украины, среди которых – системы ПВО и истребители F-16.

«Отдельное внимание – вопросу усиления санкций против России. Также большое внимание уделили ситуации в энергетической сфере, учитывая атаки РФ по критической инфраструктуре Украины», – резюмировал глава Рады.

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