В Беларуси банкоматы отказываются принимать новые 100 рублей 3 5.09.2024, 23:08

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Купюры ввели в оборот еще в 2022 году.

Речь про обновленные купюры, которые ввели в оборот в 2022 году. Это плановое обновление, возможно, вы могли даже не заметить отличий. Но читатель «Онлайнера» Михаил говорит, что нашел одну особенность — купюры нового образцы никак не хотят принимать новые банкоматы.

Из-за этого, чтобы положить деньги на счет, приходится ориентироваться на ближайшие открытые отделения банков.

«В Бресте подавляющее большинство банкоматов разных банков не принимает белорусские рубли образца 2022 года, — утверждает Михаил. — Банки говорят, что для этого нужно поменять ПО или банкомат. Когда поменяют, неизвестно. Нацбанк в том, что не принимают его деньги, нарушения не видит».

Мы обратились в пресс-службу «Белинвестбанка», в банкомате которого читатель не мог положить деньги, и получили ответ.

— Сегодня сеть точек продаж и обслуживания «Белинвестбанка» включает более 500 банкоматов по всей стране. Парк банкоматов банка состоит в том числе из моделей производства компании Diebold Nixdorf (американская компания, один из крупнейших производителей банкоматов. — Прим. ред.), настройка которых возможна только посредством получения официальной версии программного обеспечения от компании-производителя.

Выполнить настройку банкоматов с функцией cash-recycling для приема банкнот образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска на сегодняшний день не представляется возможным по независящим от банка причинам.

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