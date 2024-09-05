Зеленский завтра встретится с Шольцем
- 5.09.2024, 23:15
Встреча состоится в немецком Франкфурте.
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 сентября, проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится в немецком городе Франкфурт.
Об этом заявил представитель правительства Германии, сообщает Tagesschau.
«Федеральный канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем во Франкфурте-на-Майне», - рассказал представитель правительства.
По его словам, встреча пройдет в формате тет-а-тет.
Стоит заметить, что возле Франкфурта завтра, 6 сентября, пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).