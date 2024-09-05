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Зеленский завтра встретится с Шольцем

  • 5.09.2024, 23:15
Зеленский завтра встретится с Шольцем

Встреча состоится в немецком Франкфурте.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 сентября, проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится в немецком городе Франкфурт.

Об этом заявил представитель правительства Германии, сообщает Tagesschau.

«Федеральный канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем во Франкфурте-на-Майне», - рассказал представитель правительства.

По его словам, встреча пройдет в формате тет-а-тет.

Стоит заметить, что возле Франкфурта завтра, 6 сентября, пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

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