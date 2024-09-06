Украинские военные показали, как выглядит почти разрушенный армией РФ Волчанск 6.09.2024, 3:02

Выгорают целые улицы.

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого показала в четверг, 5 сентября, показала, как выглядит почти разрушенный российскими войсками Волчанск в Харьковской области.

Как отметили украинские военные, Волчанск почти разрушен, из-за российских ударов артиллерией и FPV-дронами «выгорают целые улицы, город покрыт дымом».

«В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров. Над ними — разведывательные „крылья“. Преимущество в небе почти стопроцентно означает преимущество на земле», — сказано в заметке.

Как добавили в бригаде, до полномасштабного вторжения РФ в городе жило более 17 тысяч украинцев, а сейчас там остались «лишь единичные бедолаги».

Украинские военные отметили, что российские оккупанты жалуются на количество украинских БПЛА на этом направлении.

«Оккупанты постоянно под нашим наблюдением, мы их обнаруживаем, наносим огневое поражение. Это, в принципе, обычная работа», — заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады по кличке Самурай.

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