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Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

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  • 6.09.2024, 7:35
  • 5,134
Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции
Павел Дуров

Основатель Telegram заявил, что задержание его удивило.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после громкого задержания во Франции. По его словам, его допрашивали в полиции в течение 4 дней с момента прибытия в Париж.

«Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram», – написал он.

По его словам, это удивило его по нескольким причинам. Дуров заявил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, и его электронный адрес является общедоступным.

Во-вторых, как пишет Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, «чтобы попросить о помощи».

«Как гражданин Франции, я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», – продолжил он.

Также Дуров отметил, что если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

«Использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что его лично могут привлечь к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами», – говорится в его сообщении.

Создатель мессенджера добавил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью «нелегко», поскольку надо согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы – с законами ЕС.

«Вы должны учитывать технологические ограничения. Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованными во всем мире, в то же время не допуская злоупотреблений в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован миссией защиты наших пользователей в условиях авторитарных режимов. Но мы всегда открыты к диалогу», – пояснил он.

Когда же согласия с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью прийти невозможно, «мы готовы уйти из этой страны», подчеркнул Дуров.

«Мы делали это много раз. Когда Россия требовала от нас передать «ключи шифрования», чтобы сделать возможной слежку, мы отказались – и Telegram запретили в России. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются», – продолжил разработчик.

При этом он признал, что Telegram неидеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять запросы, – это то, что надо улучшить.

«Но утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram – это какой-то анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности (как это или это). У нас есть прямые горячие линии с общественными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Однако мы слышим голоса, которые говорят, что этого недостаточно», – добавил Дуров.

Создатель сети отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

«Именно поэтому я поставил себе цель существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram – и индустрию социальных сетей в целом – более безопасной и сильной. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», – резюмировал Павел Дуров.

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