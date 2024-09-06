«Все Дрозды спрятались в картофелехранилищах» 6 6.09.2024, 7:57

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Белорусы возмущены бездействием властей после падения «шахедов» на Гомель.

Минимум шесть российских «шахедов» 5 сентября залетели в Беларусь после атаки на Киев.

В Гомеле прогремели два взрыва. Дроны якобы были сбиты системами ПВО. Обломки падали над городом.

Что российские дроны делали над белорусским городом? Почему власти не выражают протест россиянам? Почему молчала система оповещения?

У белорусов есть много вопросов к режиму. Сайт Charter97.org собрал реакцию на падение «шахедов» на Гомель:

«Чего ж этот «герой-угрожатель Украине» войска к границе с РФ не стягивает?»

«Лукашенко, Хренин и весь показушный форменный cброд, ваш выход, «защитники».

«Ну вот, сбылись наши прогнозы-комменты об ударах русских, что когда-нибудь это произойдёт на наши дома-школы-детсады-больницы-детплощадки. Пропаганда, или всё переврёт-перевёрнёт, или замолчит про эти удары-агрессию Мордора. У меня подозрения, что русские провоцируют хунту на свою бойню. По крайней мере, наше вангование сбывается, что скоро уже. Война пришла и в «наш дом».

«Где там у нас в Беларуси эти «шахеды» красят? Ему, видимо, там понравилось».

А почему молчит белорусский МИД??? Где гневное письмо в Совет безопасности ООН, когда будет вызван посол Мордора для вручения ему ноты протеста??? Что молчишь, Толя Глаз? Нечего сказать? Или язык в одно место затянуло?

«Бульбенфюрреру уже доложили? Или этот дятел опять в шкаф спрятался? Памперсы деду принесите. И валидолу пососать».

«Там не только Лукашенко в шкаф спрятался, все Дрозды спрятались в картофелехранилищах».

«Лукашенко, народ спрашивает тебя, отвечай. Ты что творишь в нашей стране? К ответу!»

«В Дрозды стремятся к лукавому»

«Где-то там Мозырский НПЗ? «Шахед» всё ближе!»

«Вам обещали чистое небо днём, а ночью ничего не обещали. Ночью звёзды тоже падают. Именно так кажет колхозный байструк!»

«Ну и где этот картофельный раздутый мешок с усами с автоматом в руках? В 20-м вокруг дворца круги нарезал, показывая всем, какой он герой а сейчас его нет, народ ждёт его выход, но сейчас, похоже, Массандра ему штаны меняет и дворец проветривает».

«Где тревога? Почему дроны не сбиты ещё на границе? Кто позволил долететь им до города? С какой целью?»

«Даже сирену не включили. Если бы кто-то погиб, никто бы и не отвечал. Никто ведь не знает из обычных людей, что и делать в таком случае, а учить не будут, чтобы не паниковали и чтобы не выглядело так, что «абы не было войны» не сработало.... Интересно, клеить окна скотчем уже пора или уже поздно?» — пишут белорусы.

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