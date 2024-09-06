Британия предоставит Украине 650 ракет
- 6.09.2024, 8:05
- 3,090
Они предназначены для ПВО.
Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Как говорится в сообщении, эта помощь является частью обязательств нового правительства перед Украиной.
О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайн.
Министр обороны также заявит о непоколебимой приверженности Великобритании к Украине и призовет союзников продолжать предоставлять Украине жизненно необходимое оборудование.
Первая партия ракет LMM ожидается до конца этого года.
Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.