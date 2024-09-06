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Британия предоставит Украине 650 ракет

  • 6.09.2024, 8:05
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Британия предоставит Украине 650 ракет

Они предназначены для ПВО.

Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Как говорится в сообщении, эта помощь является частью обязательств нового правительства перед Украиной. 

О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайн.

Министр обороны также заявит о непоколебимой приверженности Великобритании к Украине и призовет союзников продолжать предоставлять Украине жизненно необходимое оборудование.

Первая партия ракет LMM ожидается до конца этого года. 

Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

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