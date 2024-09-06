1300 км² правды Петр Андрющенко

6.09.2024, 8:25

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Петр Андрющенко

Или о чем молчал Путин.

На экономическом псевдофоруме во Владивостоке прошел очередной бенефис Путина. Это первое за длительное время значимое публичное выступление для россиян с момента оккупации Украиной части Курской области. Это выступление особенно интересно, потому что выходит за пределы обычных разговоров «царя».

Следовательно, спич и обсуждение можно разделить на три блока.

Об «увеличенных надоях» и колонизации Марса. Стандартное «у нас все хорошо и будет еще лучше», без всяких оснований. Останавливаться на этом нет смысла из-за его бессодержательности и нереалистичности.

Военный блок. Путин наконец-то прямо озвучил свой главный приоритет – Донбасс. Из контекста выступления ясно, что решение продолжать наступление в Донецкой области является личным решением Путина, принятым без учета реалий Курской операции Украины. Это его мечта, ради которой он готов пожертвовать даже частью Курской области.

Становится понятно, что после первого шока от потери части Курской области он снова погрузился в теплую ванную отчетов Минобороны, исполненных бравурных реляций. Именно поэтому, глядя на ситуацию через розовые очки, Путин полон самоуверенности. Он уже празднует победу так, будто российским оккупантам осталось несколько метров до стелы «Донецкая область». Но это далеко не соответствует действительности.

Интересная деталь: Путин игнорирует потерю 1300 км² Курской области, стыдливо называя ее «приграничьем» и вычеркивая из списка проблем. Так удобнее, нет оккупированной территории – нет проблем.

Если подытожить, Путин четко дал понять, что никакого обмена Курска на Донбасс не будет. Никаких переговоров пока не предвидится. Следует окончательно избавиться от иллюзий, что у Путина есть точка недопустимых потерь – такой точки не существует.

Внешнеполитический блок. Откровенное хамство Путина в адрес лидеров стран НАТО – это не просто хамство, а сознательный сигнал того, что он не боится, чувствуя себя безнаказанным.

Суть не столько в том, что он сказал, сколько в настроении и целеустремленности его провокационных высказываний. Он считает, что нашел противоядие от давления Запада – страх эскалации. И сейчас этот ужас становится его орудием.

Но, как бы он ни играл роль победителя и царя, он не может скрыть свою главную слабость. Это когнитивное расстройство, когда ты хвастаешься получением нескольких километров возле Донецка, но трусливо молчишь о потере 1300 км своей территории. Именно в этом одновременном диссонансе между победой и поражением кроется главная слабость Путина – страх потери имиджа «несокрушимого царя». Здесь и нужно давить еще больше. Курская область должна стать только началом разрушения Путина.

Петр Андрющенко, «Гордон»

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