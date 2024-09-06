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Евросоюз напомнил режиму о Полине Шарендо-Панасюк

  • 6.09.2024, 8:28
Евросоюз напомнил режиму о Полине Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

И других политзаключенных, которые находятся в тюрьмах.

В Евросоюзе «приняли к сведению» освобождение 30 политзаключенных, которых Лукашенко помиловал 4 сентября, и высказали тревогу состоянием здоровья находящихся в заключении Марии Колесниковой и Полины Шарендо-Панасюк. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

«Евросоюз принимает к сведению вчерашнее помилование 30 политических заключенных, но около 1400 по-прежнему остаются в нечеловеческих условиях. Мы встревожены сообщениями о состоянии здоровья Марии Колесниковой и Полины Шарендо-Панасюк. Все политические заключенные должны быть освобождены», — написал Петер Стано в X.

Отметим, у политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк резко ухудшилось состояние здоровья. В заключении у нее диагностировали серьезное заболевание — хронический панкреатит средней степени тяжести.

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