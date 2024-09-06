Друг Лукашенко «влетел» минимум на $40 миллионов 1 6.09.2024, 8:37

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Александр Шакутин

И просит денег у государства.

В 2013-м Лукашенко лично договаривался с китайцами о выделении льготного кредита для друга своей семьи Александра Шакутина, который задумал вырастить возле Дроздов грандиозный, на 140 тысяч квадратных метров, бизнес-квартал «Шантер Хилл», пишет «Наша Нiва».

Сколько инвестировал сам Шакутин, точно неизвестно. Банки обычно просят, чтобы клиенты вносили собственными деньгами хотя бы 10% от общей суммы. Китайцы же докладывали $120 миллионов.

Поручителем стало государство через гарантии правительства. Если заемщик не сможет вернуть деньги, кредит станет обязанностью бюджета.

Финансовая модель понятна. Собственник «Амкодора» планировал гасить кредит из арендных доходов после ввода объекта в эксплуатацию. Начав строительство в 2016-м, Шакутин должен был сдать его летом 2019-го, но не успел.

Ошибки в конструкторских решениях замедляли стройку, тут же начался период крупных неудач в основном бизнесе.

Санкции закрыли Запад, китайская экспансия сузила возможности в России.

Как говорят бизнесмены, занимающиеся экспортом техники, до выхода западников из России китайская продукция была в слабой позиции, так как не существовало организованного обслуживания и каналов поставок расходников. Сейчас все это есть, и китайские аналоги получаются дешевле белорусских по всем параметрам. Это проблема не только МТЗ и МАЗа, но и для «Амкодора» Шакутина.

Из-за того, что в одном месте сверхприбыли исчезли, а в другом их не случилось, он не то что не может дофинансировать стройку, но вынужден потрошить и обескровливать свои профильные активы, чтобы с трудностями, при всестороннем содействии государства, выискивать деньги на погашение долга перед китайцами, у которых не принято дисконтировать кредиты друзьям Лукашенко.

Мы можем примерно представить, сколько Шакутин потратил на «Шантер Хилл» за эти годы, даже не зная точной процентной ставки и срока китайского кредита.

Маловероятно, чтобы Шакутин получил настолько льготный кредит, чтобы он был дешевле базовых ставок китайского Центробанка. В 2016-м году, когда начиналось строительство, ставка составляла 4,3%.

Возьмем этот процент как ориентир для понимания порядка цифр.

Шакутин мог получить отсрочку погашения тела долга на время строительства (2016-2019), а мог и не получить. Это мало меняет суть. Только за первые три года Шакутин по нижней планке подсчетов должен был выплатить китайцам около $15 миллионов годовыми.

Он пользуется деньгами уже восемь лет, а прибыли от них никакой не получает. Последние годы ставка в Китае плавно снижалась до сегодняшних 3,35%.

Если бы Шакутин выплачивал только проценты, то его затраты составили бы под $40 миллионов без учета собственных инвестиций.

Если же он уже начал гасить тело кредита, соответственно, сокращая базу, с которой начисляются годовые, то затраты будут близки к сотне миллионов долларов.

Тонкости точных цифр известны лишь погруженным в его балансы и финансовые отчеты.

Но проблемы очевидны при любой методике подсчета, хотя сам Шакутин и сказал бы, что формальных потерь у него нет — есть только затраты на то, что существует и чего-то стоит. Ну, разве что не окупается.

Очень похоже, что под безлюдными стекляшками на проспекте Победителей и скрывается большинство проблем голодающего «Амкодора» и большой семьи его дочерних компаний.

Самостоятельно довести проект до ума его автор сейчас не в состоянии. В этом смысле траектория судьбы Шакутина очень напоминает траекторию судьбы Юрия Чижа, также на чужие деньги позалазившего в проекты, которые он не смог потянуть и окупить, и в итоге потерявшего все.

Пока что, насколько можно понять, государство не помогает Шакутину гасить долг напрямую из бюджета, но делает это через дисконтирование внутренних кредитов и рефинансирование долгов «Амкодора» и дочерних компаний перед белорусскими банками.

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