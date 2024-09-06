Украинская рулетка Юрий Федоров

6.09.2024, 9:13

Юрий Федоров

Напряглись не только в Москве, но и в Минске.

Операция ВСУ в Курской области вызвала противоречивую реакцию мировых СМИ и аналитиков. Одни называют ее авантюрой, которая дорого обойдется Украине. Другие – хорошим образцом военного искусства, продемонстрировавшем слабость российской военной машины. Сколь нелепым это ни покажется, но, похоже, справедлива и та, и другая точка зрения. Вторжение на «каноническую территорию» России – затея, бесспорно, крайне рискованная – принесло Киеву крупный политический выигрыш, но, как в рулетке, если вовремя не остановиться, события в Курской области вполне могут завершится для Украины болезненным провалом с неясными пока последствиями.

Действия ВСУ в первую неделю-полторы после начала операции были успешными. У России в Курской области практически не было войск, способных отразить украинское наступление, военное командование и Кремль находились в растерянности. Однако в последней декаде августа Москва сумела перебросить в Курскую область войска, главным образом из Запорожской и Белгородской областей, а также из Калининградского эксклава, и стабилизировать фронт. По словам главнокомандующего ВСУ генерала Сырского, к началу сентября ВСУ контролировали в Курской области около 1300 квадратных километров, или примерно 5 процентов ее территории.

Правда, сам термин «контроль над территорией» вряд ли в полной мере применим к району, где отсутствует более или менее ясно обозначенная линия соприкосновения войск. Украинские войска устойчиво контролируют небольшой районный центр Суджа и некоторые населенные пункты, а также, возможно, перекрестки дорог или высоты, имеющие важное военное значение. За другие идут бои с переменным успехом, однако, за одним исключением, ожидать дальнейших существенных продвижений ВСУ не приходится. Соотношение сил складывается там явно не пользу Украины: Россия сосредоточила в этой области до 30 тысяч солдат и офицеров, то есть, в пересчете на бригадный эквивалент, 7–8 бригад. В Численность войск ВСУ там существенно меньше. По разным подсчетам, она колеблется от шести до двенадцати тысяч человек. Единственное перспективное для Украины направление наступления – часть Глушковского района к югу от реки Сейм, находящаяся между границей с Украиной и зоной, в которой доминируют ВСУ. Мосты через Сейм разрушены ударами HIMARS, а наведенные российскими войсками понтонные переправы весьма уязвимы. Соответственно, российская группировка может оказаться отрезанной от путей снабжения и, следовательно, обреченной на поражение. Но смогут ли украинские силы воспользоваться этой ситуацией, пока непонятно. В целом же, по оценке Герасимова, битва за Курскую область завершится в начале будущего года, а Белоусов считает, что в конце текущего.

Естественно, возникает вопрос: что выиграла Украина от наступления на Курскую область и что она может проиграть? Прежде всего, эта операция – хороший пример того, что с известной долей условности можно отнести к «асимметричной стратегии», предполагающей, помимо всего прочего, использование слабой стороной «слабостей сильного». Украина смогла найти у России слабое место – практически незащищенную Курскую область, вторгнуться в нее и получить от этого немалые дивиденды.

Особое значение имеет подтверждение того, что у России нет или очень мало подготовленных стратегических резервов, иными словами, практически все боеспособные войска находятся на поле боя с Украиной. Если бы у Москвы такие резервы были, то не потребовалось бы снимать несколько бригад с фронта, где они были далеко не лишними. Правда, их сняли совсем не с тех участков Донецкой области, где разыгрываются самые важные для России сражения. Тем не менее стало ясно, что у России нет свободных от боевых действий в Украине войск для использования в случае обострения ситуации, например, на белорусско-украинской границе; или в Приднестровье, где находится слабый контингент российских войск; или в Брянской области. Такое положение дел не может не вызывать напряжения как в Кремле, так и в Минске.

Киев также продемонстрировал и населению Украины, и ее союзникам, что, несмотря на неудачи, уже долгое время преследовавшие ВСУ, они могут добиваться успеха и перехватывать у противника стратегическую инициативу. Но, пожалуй, самым важным политическим выигрышем Киева был срыв усилий ряда западных политиков, добивающихся от администрации Зеленского согласия на прекращение огня и переговоры с Россией. Прекращение огня, по сути дела, означает необходимость проведения президентских выборов, которые могут быть Зеленским проиграны. Начиная с февраля этого года опросы общественного мнения показывают, что электоральный рейтинг Зеленского ниже, чем у Залужного.

Начало операции ВСУ в Курской области принесло Украине серьезный успех. Но возникает вопрос: нужно ли ее продолжать и если да, то насколько долго, поскольку благоприятные для Украины политические и военные последствия этого успеха с течением времени ослабевают? В самом начале сентября в интервью NBC Зеленский заявил, что Украина планирует удерживать захваченные российские территории в течение «неограниченного времени», пытаясь заставить Путина сесть за стол переговоров, причем удерживание этой территории является неотъемлемой частью «плана победы». Украинское руководство, кроме того, объясняло вторжение в Курскую область необходимостью создать на территории России «буферную зону», чтобы предотвратить обстрелы Сумской области, а также стремлением отвлечь в Курскую область часть российских войск, действующих в Донбассе.

Последнее Киеву в известной мере удалось, но ситуацию на востоке и юге Украины это поменять не может. 30 тысяч солдат и офицеров, которых Москва перебросила в Курскую область, составляют менее шести процентов численности российских сил, находящихся на оккупированных территориях Украины и в приграничных областях РФ. Создание «буферной зоны» бессмысленно, поскольку основной ущерб Сумской области наносят корректируемые планирующие бомбы, которые запускают далеко за пределами такой зоны. И наконец, совершенно непонятно, какой именно очередной «план победы» имеется у президента Зеленского и почему удержание пяти процентов территории Курской области заставит Путина сесть за стол переговоров. Позиция Кремля не предполагает никаких переговоров вообще, по крайней мере до того, как станет ясно, кто будет президентом США, какая партия контролирует каждую из палат конгресса и какой будет внешняя политика новой американской администрации. А это произойдет не раньше конца зимы – начала весны будущего года.

Удержание Украиной занятых в Курской области районов, по сути дела, означает продолжение игры в военно-политическую рулетку, что, как правило, приводит игрока к проигрышу. Продолжение борьбы за «буферную зону» в этом регионе вряд ли принесет Киеву какие-то дополнительные выигрыши, как политические, так и военные. При этом в бои за нее будут вовлечены десяток-полтора боеспособных соединений, будут расти потери. Если же, как это планируют в Москве, ВСУ будут с боями выдавлены на украинскую территорию, то все выигрыши от операции в Курской области будут нивелированы, а сама она обернется тяжелым провалом. И наоборот: добровольный вывод оттуда украинских войск не только сократит потери, но и позволит использовать их для других операций, будь то в Донбассе, где сложилась тяжелая для украинских войск ситуация, или для нового «ассиметричного удара» там, где Россия его не ждет или не готова к его отражению. При этом Москва будет вынуждена сохранять в Курской области введенные туда войска, ведь Украина всегда «может повторить». В целом же, играя в рулетку, будь то обычную, будь то военную или политическую, нельзя позволить эмоциям взять верх над трезвым расчетом. Иначе можно проиграться вчистую.

Юрий Федоров, «Радио Свобода»

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