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Самолет «Белавиа» странно кружил перед посадкой в Батуми

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  • 6.09.2024, 9:32
  • 4,794
Самолет «Белавиа» странно кружил перед посадкой в Батуми

В чем дело.

Самолет «Белавиа», вылетевший из Минска в Батуми вечером 5 сентября, судя по всему, не зашел на посадку с первого раза, следует из данных Flightradar24. Как рассказал читатель «Зеркала», вместе с ним за перипетиями рейса на сайте следили около тысячи человек — какое-то время он был самым просматриваемым.

Судя по данным сервиса, самолет «Белавиа» не смог зайти на посадку с первого раза: сделал несколько кругов над Черным морем и лишь после этого все-таки сел в Батуми. По словам нашего читателя, на тот момент рейс оказался на первом месте по просмотрам в Flightradar24 — за ним следили свыше 1000 человек.

При этом, судя по данным аэропорта Батуми, прибыл самолет по расписанию — в 4.30 по местному времени. А вылетел из Минска он в 23.15.

Такое поведение самолета может быть связано с погодой — в Батуми в момент посадки были гроза и ливень, рассказывали местные жители.

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