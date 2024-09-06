Лукашенко наврал о своей тайной резиденции в Минске 2 6.09.2024, 9:52

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Никаких «котиков и собачек» там нет.

Год назад стало известно, что в Минске строят новую богато обставленную резиденцию. Лукашенко открещивался от нее и предлагал отдать ее организациям, которые сам же и закрыл. Что произошло за год с новой резиденцией?

По информации «Нашай Нівы», здание бывшего отделения офтальмологии Республиканского клинического медицинского центра (то есть президентской больницы) — это, по замыслу, резиденция председателя Всебелорусского народного собрания. Такую новую должность Александр Лукашенко прописал в Конституции в 2022 году. Обладатель этой должности имеет полномочия контролировать президента страны, что дало основания полагать, что она задумана под самого Лукашенко на период, когда он постареет и захочет передать власть подконтрольному себе преемнику.

По версии Лукашенко, старое здание, как он утверждает, «реабилитационного» отделения больницы его Управление делами отремонтировало, и он поручил «на вторых этажах все фонды, которые мы закрыли, собачек лечили, кошек, благотворительные и так далее собрать под одну крышу». Резиденций, мол, у него и без того хватает, и ему без разницы, где работать.

В ответ на расследование пропагандисты стали продвигать информацию о том, что в здании на улице Красноармейской, 15 разместился лукашенковский «Фонд Первого», зарегистрированный будто бы еще 25 октября 2022 года. О его целях рассказал и сам Лукашенко, объяснив, что фонд еще не действует и денег у него пока нет.

Но после этой информационной контратаки, состоявшейся в начале октября 2023 года, фонд с таким названием больше ни разу не упоминался в публичном пространстве. У благотворительной организации нет ни сайта, ни страниц в соцсетях, ни контактов, по которым с ней можно связаться для получения обещанной помощи.

На сегодняшний день ни одна организация, если не считать пустышки под названием «Фонд Первого», не зарегистрирована по адресу ул. Красноармейская, 15, где находится резиденция.

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