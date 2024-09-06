Исследователи: США и их союзники за два часа могут уничтожить ядерные площадки РФ и Китая 4 6.09.2024, 10:01

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Даже неядерным оружием.

Соединенные Штаты и их союзники способны за два часа уничтожить все пусковые площадки ядерного оружия в РФ и КНР, если потребуется.

К такому выводу пришли эксперты Дэн Плеш и Мануэль Галилей в своем исследовании, информирует Interesting Engineering.

Аналитики акцентировали внимание на возможностях союзников осуществить превентивный удар неядерными средствами по вражеским стратегическим ядерным силам.

В частности, в отчете упоминается намерение США разместить на территории Германии к 2026 году ракеты большой дальности.

Кроме того, атаки по труднодоступным мобильным и скрытым ракетам России и Китая могут осуществляться американской авиацией с использованием ракет малой дальности, крылатых и баллистических ракет. Надводные средства союзников также способны запускать крылатые ракеты.

Несмотря на прогресс РФ и КНР в РЛС, этого по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять американским стелс-системам и системам союзников США.

В свою очередь, такие системы ПВО, как Aegis, Patriot, THAAD, позволяют Вашингтону поражать российские и китайские МБР, а также ракеты класса «воздух - воздух».

В материале также отмечается уязвимость российских подводных лодок, связанная с тем, что они находятся в радиусе действия стран-членов НАТО.

Проведенный анализ продемонстрировал, что на сегодняшний день США и союзники способны неядерными средствами опередить ядерные силы Москвы и Пекина.

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