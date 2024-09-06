На границе с Беларусью польские военные задержали за август 1400 нарушителей

На границе с Беларусью польские военные задержали за август 1400 нарушителей1
- 6.09.2024, 10:10
В операции участвовало свыше 6,1 тысячи польских военнослужащих.
В августе в операции «Безопасное Подлясье», направленной на усиление охраны границы с Беларусью, участвовало свыше 6,1 тысячи польских военнослужащих. Они задержали 1400 нарушителей за месяц, сообщило Операционное командование польских вооружённых сил.
В рамках этой операции солдаты поддерживали пограничников и полицию, ежедневно проводя около 370 пеших и более 100 мобильных патрулей. Также были установлены 14 наблюдательных пунктов.
«В августе зафиксирован 181 случай нелегального перехода границы, в которых участвовали около 1800 мигрантов. Благодаря быстрым и решительным действиям солдат, задержано и передано Пограничной охране более 1400 лиц, пытающихся перейти границу в непредназначенных для этого местах, что является доказательством успешности этой операции и показывает, какие большие вызовы стоят перед службами, ответственными за безопасность границ», — говорится в сообщении.
Операция «Безопасное Подлясье», стартовавшая 1 августа, заменила две предыдущие операции поддержки Пограничной охраны. Всего планируется задействовать 17 тысяч военнослужащих, включая резервистов.