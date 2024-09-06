Эксперт: Прорыв в Курскую область может быть не единственным «сюрпризом» для окупантов 6.09.2024, 10:16

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Планируются дополнительные действия.

Возможно, что прорыв ВСУ в Курской области - не единственный «сюрприз», подготовленный оккупантами. Однако при планировании таких операций определяющим фактором является наличие необходимого количества ресурсов.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Селезнев не питает иллюзий относительно новых возможных наступательных действий. Он объяснил, что для этого требуются ресурсы.

Собеседник также отметил, что по некоторым данным, количество задействованных украинских войск достигает во время подобных операций максимум 10-12 тысяч.

«Не думаю, что стоит рассчитывать на поход на Москву. По-моему, даже Курску ничего не угрожает. А вот содержание буферной зоны - это очевидно», - говорит эксперт.

Ранее в комментарии изданию военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обратил внимание на часть интервью президента Украины Владимира Зеленского для NBC News, где тот заявил, что не хочет раскрывать все карты по поводу предстоящих операций ВСУ.

«Эффект неожиданности - и есть успех», - сказал тогда глава государства.

Мусиенко отметил, что дополнительные действия могут все же планироваться.

«Вот это очень интересно. Возможно, планируются дополнительные действия, и мы их увидим», – добавил он.

В то же время Селезнев не исключает, что прорыв в Курскую область, возможно, не единственный «сюрприз», подготовленный оккупантами.

«Но, конечно, узнаем мы об этом постфактум. Хотя я все же убежден, что фактор ресурсов является ключевым. У главкома Александра Сырского могут быть замыслы любого уровня грандиозности. Но без необходимых ресурсов все останется на уровне ожиданий», - считает он.

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