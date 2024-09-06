Классика на новый лад: Nissan возродит культовую спортивную модель 6.09.2024, 10:17

Купе станет более доступным младшим братом Nissan Z и нового GT-R.

Знаменитое спортивное купе Nissan Silvia вернется на рынок. Возрождение культовой молодежной модели подтвердил австралийскому сайту Drive вице-президент Nissan Иван Эспиноза.

Информация о новом Nissan Silvia циркулировала давно. В 2013 году даже были представлены концепты Nissan IDx в стилистике ранних Silvia 60-х годов. Однако теперь за разработку авто взялись всерьез и, по словам Ивана Эспинозы, планируют представить его к 2030 году. Купе дополнит спортивную линейку марки и станет более доступным младшим братом Nissan Z и нового GT-R.

Информации о новом Nissan Silvia на данный момент почти нет. Заявлено лишь, что компактное купе получит электрифицированную силовую установку, то есть будет электромобилем или гибридом. Таким образом его можно будет продавать в Европе, где действуют строгие эконормы.

Nissan Silvia выпускалась с 1965 по 2002 год и всего создали семь поколений недорогого заднеприводного купе. В отдельных странах модель была известна под названием Nissan 200 SX. Особенно культовой стала последняя генерация Silvia: эти купе до сих пор можно видеть на соревнованиях по дрифту.

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