Провальная для Кремля война 1 Александр Морозов

6.09.2024, 10:26

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ВСУ показали самоотверженность и профессионализм.

В 2014 году Киев потерял контроль над Донецком и город де-факто перешел под контроль Москвы. Осенью 2014 года возникла линия разделения по итогам Минских протоколов о прекращении огня.

В феврале 2022 года Кремль напал на Украину и в сентябре 2022 года Путин включил Донецкую область по ее административным границам в состав РФ.

Достаточно посмотреть на карту минских соглашений 2014 года, чтобы понять, насколько провальной является война Кремля против Украины.

За два с половиной года войны Кремль не смог выйти на административные границы.

В апреле 2024 года появились первые публикации о том, что целью летнего наступления Кремля могут три направления, одно из них Покровское. И действительно – наступление началось, российские войска продвигаются.

Сейчас сентябрь. Покровск не только не взят, а еще лишь начинается подготовка к многомесячным боям за город: украинцы эвакуируют население, собираясь защищать город.

От Донецка до Покровка около 80 км. Вот собственно все расстояние, которое преодолела российская армия за два с половиной годы войны, напав на страну с численностью населения в 4,5 раза меньше, чем в России.

Вряд ли что-то больше говорит о самоотверженности и профессионализме украинских военных, ведущих оборону и о шизофренической военной и политической стратегии Кремля.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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