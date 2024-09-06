В Варшаве пройдет большой фестиваль белорусской музыки «GRAJ»
- 6.09.2024, 10:28
Уже завтра.
7 сентября в Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «GRAJ». Концерт состоится на летней площадке Odessa Club в 14:00.
На фестивале выступят группы Volski, Dzieciuki, Relikt, «Разбітае Сэрца Пацана», Nochy, Kurwadziki.
Кроме музыкальной программы, как рассказали сайту Charter97.org организаторы, на фестивале будет фуд-корт и арт-маркет, где можно приобрести картины, сувениры, одежду с национальной символикой.
Билеты можно приобрести по ссылке.