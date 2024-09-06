В США объяснили крушение первого F-16 в Украине 1 6.09.2024, 10:43

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Названа причина.

Крушение в Украине истребителя F-16 в первый день боевого применения стало следствием спешки при подготовке украинских пилотов, рассказали Wall Street Journal американские чиновники.

По их словам, украинские власти пока не установили точную причину катастрофы и им еще предстоит найти доказательства того, что самолет был сбит либо же упал из-за технической неисправности. Однако «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», сказал занимающий высокий пост в Пентагоне собеседник WSJ.

Он отметил, что некоторые украинские летчики провалили программу обучения, а перед крушением власти Дании, где обучались пилоты, выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых из пилотов самостоятельно летать на F-16.

В частности, украинские летчики испытывали трудности с освоением управления истребителями из-за того, что учебные пособия были на английском языке. В то же время, по данным WSJ, в тренировках больше времени уделялось противовоздушной обороне, а не изучению всех задач, которые способны выполнять истребители.

Также, как отмечает WSJ, обычно пилоты проходят более полный курс, чтобы летать на F-16, а затем еще до года тренируются со своими подразделениями, прежде чем их могут направить на боевое задание. Однако украинские пилоты были сразу отправлены на поле боя, хотя их опыт взаимодействия с F-16 не превышал года.

Первый F-16 разбился в Украине 26 августа во время массированного ракетного обстрела России. Украинский Генштаб подтвердил катастрофу, сообщив о гибели летчика. Погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались на авиабазе Скридструпе в Дании с августа 2023 года, и не вызывал беспокойства, отмечает WSJ.

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