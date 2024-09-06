В Путине булькает совок Александр Невзоров

6.09.2024, 10:54

Александр Невзоров

Упырь мечтает вернуть те «сказочные» времена.

О нет, Путин не заговаривается. Просто с каждым днем, все сильнее кипит его «разум возмущенный» и все громче булькает в нем совок.

Действительно, кремлевского упыря формировала эпоха, когда меж понятиями «инопланетянин» и «иностранец» не было особой разницы.

И тот и другой были одинаково чужими и враждебными советскому человеку.

Обитатель Глизе 536в из созвездия Девы и пенсионер из Нью-Йорка были равны в своей чуждости гражданам СССР. И того и другого следовало на всякий случай арестовать, допросить и расстрелять, как шпиона.

Или отправить «на севера» по 58 статье УК, лет 15 «делать дешевую вагонку».

Это было время, когда железный занавес обеспечивал почти герметичную закупорку страны.

Упырь мечтает вернуть те «сказочные» времена. Сам он давно в них проживает, но ему одному скучно. Ему нужна компания в 140 млн. человек.

Александр Невзоров, Telegram

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