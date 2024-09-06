В живописной деревне в 9 км от Нарочи продается дом с удобствами
- 6.09.2024, 11:02
По цене однушки.
Рядом со знаменитыми природными достопримечательностями Беларуси — Голубыми озерами, Нарочью и Свирь — продается дом в деревне. Он был построен в середине прошлого века, но ничем не уступает современным домам. Тут проведены коммуникации, сделан хороший ремонт, имеются и зоны отдыха, пишет realt.by.
Дом находится в Мядельском районе в деревне Шеметово. Его построили в 1951 году из бревен, а в 2018 провели полную реконструкцию. Фасад обложен кирпичом и обшит сайдингом. На крыше лежит ондулин, а высота потолков достигает 2,84 м. Общая площадь дома — 89,1 м².
Внутри стены обшиты имитацией бруса, в окнах стоят двухкамерные стеклопакеты, на полу лежат доски и плитка.
В доме обустроены кухня и 4 комнаты. Три из них — это спальни. Также есть гостиная с печкой.
Санузел здесь совмещенный. Тут установлены душевая кабина, отопительный котел Kospel и бойлер на 100 литров. Канализация — местная.
Частью дома является веранда с большими окнами.
Во дворе владельцы организовали небольшую зону патио, где стоит садовая мебель и есть основа для навеса.
На территории в 22 сотки построена русская баня с парилкой, дровник, две хозпостройки, беседка. На участке растут плодовые и декоративные деревья. Также здесь имеются парковочные места для двух авто.
С одной стороны участок примыкает к Нарочанскому национальному парку. Территория огорожена.
Дорога от Минска до деревни занимает около 150 км. Шеметово — древня с богатой историей. В местную усадьбу в свои годы приезжал даже князь Кароль Радзивилл «Пане Коханку».
Стоимость дома — 52 900 долларов.