В живописной деревне в 9 км от Нарочи продается дом с удобствами 6.09.2024, 11:02

По цене однушки.

Рядом со знаменитыми природными достопримечательностями Беларуси — Голубыми озерами, Нарочью и Свирь — продается дом в деревне. Он был построен в середине прошлого века, но ничем не уступает современным домам. Тут проведены коммуникации, сделан хороший ремонт, имеются и зоны отдыха, пишет realt.by.

Дом находится в Мядельском районе в деревне Шеметово. Его построили в 1951 году из бревен, а в 2018 провели полную реконструкцию. Фасад обложен кирпичом и обшит сайдингом. На крыше лежит ондулин, а высота потолков достигает 2,84 м. Общая площадь дома — 89,1 м².

Внутри стены обшиты имитацией бруса, в окнах стоят двухкамерные стеклопакеты, на полу лежат доски и плитка.

В доме обустроены кухня и 4 комнаты. Три из них — это спальни. Также есть гостиная с печкой.

Санузел здесь совмещенный. Тут установлены душевая кабина, отопительный котел Kospel и бойлер на 100 литров. Канализация — местная.

Частью дома является веранда с большими окнами.

Во дворе владельцы организовали небольшую зону патио, где стоит садовая мебель и есть основа для навеса.

На территории в 22 сотки построена русская баня с парилкой, дровник, две хозпостройки, беседка. На участке растут плодовые и декоративные деревья. Также здесь имеются парковочные места для двух авто.

С одной стороны участок примыкает к Нарочанскому национальному парку. Территория огорожена.

Дорога от Минска до деревни занимает около 150 км. Шеметово — древня с богатой историей. В местную усадьбу в свои годы приезжал даже князь Кароль Радзивилл «Пане Коханку».

Стоимость дома — 52 900 долларов.

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