Политолог: Это главный «черный лебедь» для Лукашенко

Политолог: Это главный «черный лебедь» для Лукашенко1
- 6.09.2024, 11:23
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Режим могут ждать сюрпризы.
Политолог Анатолий Котов в интервью для UDF рассказал, что может помешать Лукашенко провести «выборы» в 2025 году:
— Резкое изменение ситуации на фронте. Но для этого нужна воля западных союзников. Воля к победе, а не к заморозке конфликта. Это основной черный лебедь.
Или провокации с российской стороны, если Александр Лукашенко будет артачиться. Провокации, которые втянут Беларусь в полномасштабную войну.