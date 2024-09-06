Политолог: Это главный «черный лебедь» для Лукашенко 1 6.09.2024, 11:23

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Режим могут ждать сюрпризы.

Политолог Анатолий Котов в интервью для UDF рассказал, что может помешать Лукашенко провести «выборы» в 2025 году:

— Резкое изменение ситуации на фронте. Но для этого нужна воля западных союзников. Воля к победе, а не к заморозке конфликта. Это основной черный лебедь.

Или провокации с российской стороны, если Александр Лукашенко будет артачиться. Провокации, которые втянут Беларусь в полномасштабную войну.

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