На рынке представлено самое мощное Android-устройство в мире 1 6.09.2024, 11:32

2,318

Характеристики впечатляют.

В Китае представили новый игровой планшет Red Magic Gaming Tablet Pro на базе 8-ядерного чипа Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с графическим ядром Adreno 750. Если верить производителю, это самое мощное Android-устройство в мире, пишет УНИАН.

Планшет используется IPS-панель с разрешением 2,8K (2880×1800 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Экран у новинки с диагональю 10,9 дюйма. Взаимодействовать с ним можно не только пальцем, но и стилусом.

В бенчмарке AnTuTu новинка набирает 2,35 млн баллов. У Gaming Tablet Pro огромная системой охлаждения и кулером на 20 000 об/мин, благодаря этому девайс способен работать с частотой 60 кадров в секунду на протяжении трёх часов в таких играх, как Genshin Impact и Zenless Zone Zero.

Внутри, помимо мощного чипа, установлена быстрая ОЗУ LPDDR5x объемом до 24 ГБ и накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Предусмотрена поддержка сверхбыстрой зарядки на 120 Вт, которая полностью зарядит планшет за 45 минут. Из прочих особенностей – 50-Мп задняя камера, 20-Мп фронталка, 4 стереодинамика и рамка из алюминия.

В Китае цена за самый мощный планшет Android-планшет стартует от 4099 юаней (около 570 долларов). В Red Magic пока не подтвердили, будет ли планшет запущен за рубежом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com