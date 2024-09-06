ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре

ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре1
- 6.09.2024, 11:43
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Среди целей «Лукойл», ГИБДД, ФСБ, «Банк России».
Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы «Лукойл», «ГИБДД», «Банк России» и органы власти страны-агрессора.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы «Лукойл», ГИБДД, «Банк России».
Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.
В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.
В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей. В том числе:
▪ «Спецсервис Поликор» (выполняет государственный оборонный заказ)
▪ ГИБДД
▪ «Теплосетевая компания»
▪ «ОЛРР УМВД»
▪ «Горгаз»
▪ «Рыбнадзор»
▪ «Кинешемская Городская Электросеть»,
▪ «УГХ Администрация»
▪ «ЛУКойл»
▪ «СвязьПроектСтрой»
▪ «РОСИНКАС Банка России»
▪ МО МВД России «Кинешемский»
▪ «Регион-Авто»
▪ «Груз Сервис»
▪ «Администрация ГО Кинешма»
▪ «Администрация Городская Дума»
▪ глава «Контрольной Счетной Комиссии»
▪ «Единая Россия»
▪ «Общественная приемная Единой России»
▪ «ЖД вокзал»
▪ «Тепловые сети»
▪ «Водоканал»
▪ «ИП Козлов Д.В Электронный огород»
▪ «ООО Регионинфросистема-Иваново»
▪ «ООО Иваново СДЭК»
▪ «Управление ФСБ»
▪ «ООО ПрофГаз»
«ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью», - отметил собеседник в разведке.