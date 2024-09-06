ГУР совершило кибератаку по российской инфраструктуре 1 6.09.2024, 11:43

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Среди целей «Лукойл», ГИБДД, ФСБ, «Банк России».

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре. В частности, были атакованы «Лукойл», «ГИБДД», «Банк России» и органы власти страны-агрессора.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Как рассказали собеседники, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ПО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. Были атакованы «Лукойл», ГИБДД, «Банк России».

Также в целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии РФ против Украины.

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

В результате атаки выкачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными. Как сообщили собеседники, указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области РФ более 13 тысяч пользователей. В том числе:

▪ «Спецсервис Поликор» (выполняет государственный оборонный заказ)

▪ ГИБДД

▪ «Теплосетевая компания»

▪ «ОЛРР УМВД»

▪ «Горгаз»

▪ «Рыбнадзор»

▪ «Кинешемская Городская Электросеть»,

▪ «УГХ Администрация»

▪ «ЛУКойл»

▪ «СвязьПроектСтрой»

▪ «РОСИНКАС Банка России»

▪ МО МВД России «Кинешемский»

▪ «Регион-Авто»

▪ «Груз Сервис»

▪ «Администрация ГО Кинешма»

▪ «Администрация Городская Дума»

▪ глава «Контрольной Счетной Комиссии»

▪ «Единая Россия»

▪ «Общественная приемная Единой России»

▪ «ЖД вокзал»

▪ «Тепловые сети»

▪ «Водоканал»

▪ «ИП Козлов Д.В Электронный огород»

▪ «ООО Регионинфросистема-Иваново»

▪ «ООО Иваново СДЭК»

▪ «Управление ФСБ»

▪ «ООО ПрофГаз»

«ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока у РФ еще существует связь со Всемирной сетью», - отметил собеседник в разведке.

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