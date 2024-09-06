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Самурайская коварность

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  • Александр Фридман
  • 6.09.2024, 11:57
  • 2,924
Самурайская коварность

Что не так с заявлениями властей о «японском шпионе».

История «японского шпиона» из Гомеля в изложении госСМИ Беларуси выглядит исключительно убедительно. Особо следует отметить тот факт, что гражданину Японии — человеку с весьма типичной для юга Беларуси внешностью — удавалось на протяжении шести лет спокойно путешествовать по приграничным с Украиной территориям и сделать 9.000 фотографий стратегических объектов.

Шпион при этом продемонстрировал особую «самурайскую коварность»: свой материал он не пересылал в Токио, хранил на личном компьютере и намеревался при случае лично переправить в Японию.

Александр Фридман, Telegram

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