«Ощущение как в психоделическом фильме»1
- 6.09.2024, 12:07
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Белорус рассказал о трансплантации волос в Турции.
Многие люди готовы отдать тысячи долларов, чтобы отрастить новые волосы на голове, а Турция зарабатывает миллионы на услуге по трансплантации. «Мінская праўда» узнала, сколько стоит такая операция, в каких клиниках ее можно сделать, а также поговорила с белорусом о процессе реабилитации.
В Турции предлагают не только операцию, а целый комплекс услуг по доступным ценам. Пациентов встречают в аэропорту, размещают в забронированных отелях и организуют трансфер на следующий день к больнице. Сравнивая с той же Америкой и Европой, где только за сам процесс трансплантации можно заплатить 25 000 долларов, в Турции в среднем цены от 1500 до 3000 долларов.
Что влияет на стоимость?
Цена зависит от нескольких факторов: метода пересадки (FUE, DHI, FUT), количества пересаживаемых волос, опыта и квалификации врача, месторасположения клиники, дополнительных услуг и типа анестезии.
В основном применяют два способа: лоскутный FUT и бесшовный FUE.
При первом у пациента удаляют лоскут кожи, обычно с затылка, где растет достаточное количество фолликулов, и пересаживают их на новое место. Впоследствии остается шрам в донорской зоне и дольше происходит процесс реабилитации.
Второй же не требует операции: фолликулы изымают из донорской зоны с помощью специального инструмента, и организм восстанавливается быстрее. Притом что бесшовный метод стоит дороже, сейчас его проводят даже чаще, чем FUT.
В целом, чем больше графтов (графт — элемент волосяной ткани головы с фолликулами волос), тем дороже операция. К примеру, если волосы пересаживать не на голове, а на бороде или бровях, стоимость будет меньше.
Конечно, есть вероятность, что трансплантация может пройти неудачно и волосы будут расти плохо либо неравномерно. Однако зачастую это происходит из-за неправильного послеоперационного ухода.
Как выбрать клинику?
Важно обращать внимание на наличие сертификатов качества: нужны аккредитации от организаций JCI и ISO.
— Когда я понял, что хочу сделать пересадку, сразу начал искать в интернете лучшие варианты. Спрашивал и у знакомых. Одна из сотрудниц в моей компании оказалась замужем за турком, она и порекомендовала мне клинику, принадлежащую семье ее мужа. Долго не думая, я согласился на предложение, так как на тот момент меня уже не устраивало эстетическое состояние моих волос, — поделился минчанин Дмитрий Назаров.
Прямо в аэропорту Стамбула минчанина ждал трансфер, который привез в отель. Все услуги входили в стоимость. Подготовка к операции у Дмитрия проходила быстро. С утра взяли анализ крови, затем побрили налысо и отправили на саму процедуру.
— Весь процесс трансплантации занял 9 часов, работали двое врачей, на фоне играла турецкая музыка, ощущение было как в психоделическом фильме. Это больно, но для облегчения использовали обезболивающие препараты. После самой операции стало еще хуже: первые дни спать было невозможно, только в специальной шляпе для сна. Естественно, с собой мне выдали специальные мази, пенки для ухода, первый раз разрешили подстричься через два месяца и только ножницами. А ходить в парикмахерскую, чтобы создавать любые прически, — только через четыре. В конечном счете, все это стоило того. Тем более, что удалось не только слетать по назначению, но еще и посмотреть город. Опыт крайне интересный: было похоже на отдых с внезапным приключением, — рассказал мужчина.
За пересадку 3 тысяч графтов Дмитрий заплатил 1800 евро. В эту сумму вошли цена операции, две ночи в отеле, медикаменты и трансфер от аэропорта и обратно. Билеты в Турцию и обратно он покупал отдельно.