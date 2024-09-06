Спектакль для Путина Аббас Галлямов

6.09.2024, 12:08

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Аббас Галлямов

Так на кого рассчитан этот бред?

Глава ЦИК РФ Памфилова сообщила о высокой явке на выборах в Курской области — почти 40%.

В принципе, для достоверности можно было бы дать более реалистичный процент — например, 5. Все же понимают, какой ад там в регионе творится. В этой ситуации поверить, что почти половина жителей, бросив все свои остальные заботы, побежала голосовать за врио губернатора, имя которого люди узнали буквально месяц-два назад и который пока сумел отметиться только неспособностью организовать эвакуацию, да ещё тем, что укрепрайоны, которые он с пафосом строил два года, ВСУ взломали за один час, — ну это надо быть круглым идиотом. В Росиии идиотов немало, но настолько круглых почти уже не осталось. Так на кого рассчитан этот бред? На Путина. Это попытка продемонстрировать ему, что «всё под контролем».

Так желание чиновников выслужиться перед начальником заставляет их совершать действия ведущие к дискредитации системы.

Ведь могли бы дать в Курской области реалистичные цифры и таким образом повысить доверие к системе в целом.

Но нет, не дано.

Аббас Галлямов, Telegram

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