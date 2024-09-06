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Зеленский: Россия потеряла в Курской области шесть тысяч солдат

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  • 6.09.2024, 12:13
  • 1,622
Зеленский: Россия потеряла в Курской области шесть тысяч солдат
Владимир Зеленский

Украина контролирует 100 населенных пунктов в этом российском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания контактной группы по вопросам обороны «Рамштайн» подвел итоги первого месяца операции Вооруженных сил в Курской области России, которая началась 6 августа.

«Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин готовился распространить войну на украинскую территорию. Он готовился начать новое наступление против нашего города Сумы. Мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению», — сказал Зеленский.

Украинский президент рассказал, что в настоящее время ВСУ контролируют 1300 квадратных километров в Курской области, где находятся более 100 населенных пунктов.

«Значительная часть этой территории была просто брошена российским войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск», — сказал Зеленский.

Также, отметил президент, в течение первого месяца военной операции на Курщине российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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