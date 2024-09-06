Северный филиал Коза Ностры Владимир Пастухов

6.09.2024, 12:29

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Владимир Пастухов

Восток съест Россию и выплюнет.

Очень короткая ремарка о Путине и ВЭФ, потому что комментировать по сути нечего. Все тот же «неутомимый труженик» с кругозором полкового командира. То ли полусталин, то ли полуниколай (первый) – все та же полная погруженность в детали и все та же полная историческая бесперспективность.

С Путиным или без Путина, России, пока она существует, нужен восточный вектор внешней, в том числе — экономической, политики. Делать вид, что мир остается прежним, и что баланс сил между экономиками запада, востока и юга остается прежним, не получится, каким бы неприятным и даже отвратительным ни казался путинский режим. Поэтому даже если бы сегодня у власти находился Навальный (Юлия Навальная, Илья Яшин, Леонид Волков или кто-нибудь другой), им, скорее всего, пришлось бы делать то же самое — организовывать всякие ВЭФы и тащить туда всяка разна, чтобы развивать российский Дальний Восток. И это было бы правильно. Поэтому ничего криминального в усилиях путинского режима развиваться в восточном направлении я не вижу, и думаю, многое из того, о чем говорит Путин, как задача переживет и его самого, и его режим (это, кстати, касается и многого другого, чем занят сегодня Кремль). Дело именно в том, что Путин может только говорить об этой задаче, а решить ее не способен. Вот где настоящая проблема.

Дело не в том, что Путин обозначает какие-то не те задачи. Многое из того, за что он лихорадочно хватается, действительно является национальными приоритетами (ну хотя бы демография). Дело в том, что он предлагает решать эти задачи извращенными методами, которыми они априори не могут быть решены.

В праве это называется «покушение с негодными средствами»:

— России нельзя идти на Восток, развязав войну с Западом – Восток ее в этом виде съест и выплюнет;

— России нельзя идти ни на Восток, ни на Запад, увязнув в кровопролитной, сжигающей все предназначенные для развития ресурсы локальной войне, все больше напоминающей кавказскую войну все того же Николая I;

— России вообще никуда нельзя идти, пока ею будет править кучка вцепившихся во власть питерских пацанов, создавших на месте государственности с тысячелетними традициями северный филиал Коза Ностры.

И последнее, но не по значимости. Предпринимательство – это не про созидание (как это ни грустно). Это про риск, свободу и условия, которые позволяют выстраивать длинные цепочки планов. И пока этого всего не появится, не будет никакого освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока. И то, что есть, потеряем.

Владимир Пастухов, Telegram

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