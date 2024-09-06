Глава Минобороны Британии: Курская операция ВСУ поставила Путина в тупик 1 6.09.2024, 12:36

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Диктатор не знает, что делать.

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили назвал непоколебимую поддержку Украины своим «приоритетом номер один», а также отметил, что наступление украинских Сил обороны на Курскую область поставило главу Кремля в тупик.

Об этом сообщило издание Politico.

По данным журналистов, об этом Хили заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством», – сказал министр.

Также он подчеркнул, что наступление на Курскую область Российской Федерации «явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время как Украина удерживает свои позиции в этой области».

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