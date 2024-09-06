Опубликован секретный план главарей ХАМАС 6.09.2024, 12:48

Он касается переговоров с Израилем.

В распоряжении BILD оказался документ, в котором ХАМАС излагает свою стратегию ведения переговоров. Документ был обнаружен на компьютере, предположительно принадлежащем лидеру террористов Яхье Синвару. Считается, что он лично одобрил его содержание. Письмо датируется весной 2024 года. Циничная инструкция ХАМАС показывает, насколько террористы равнодушны к страданиям мирных палестинцев и не заинтересованы в быстром окончании войны.

ХАМАС перечисляет несколько основных факторов, которые должны быть приняты во внимание во время переговоров. Например, «способность вооруженных сил» ХАМАС действовать против Израиля должна быть сохранена. Политический и военный аппарат Израиля должен быть «истощен», а международное давление на Израиль «исчерпано». Отмечается, что «важные пункты соглашения должны быть улучшены, даже если переговоры будут продолжаться в течение длительного времени». Хотя ХАМАС признает, что его «военный потенциал ослаблен», руководство террористической организации не считает, что необходимо согласиться на быстрое прекращение боевых действий, несмотря на бедственное положение населения Газы.

В документе открыто заявляется: «Продолжайте оказывать психологическое давление на семьи пленных, как сейчас, так и на первом этапе [прекращения огня], чтобы усилить общественное давление на правительство противника». ХАМАС неоднократно публиковал видео с заложниками, в которых они вынуждены умолять об освобождении и критиковать свое правительство.

Даже во время перемирия террористы намерены использовать заложников для давления на Израиль «Во время переговоров о второй фазе [прекращения огня] ХАМАС разрешит представителям Красного Креста посетить некоторых заключенных в качестве жеста доброй воли и передать послания их родственникам», — говорится в документе.

В документе также перечисляются основные требования, которые должны быть предъявлены Израилю, например, освобождение 100 убийц и террористов, отбывающих пожизненное заключение.

Несколько ключевых пунктов документа посвящены вопросу о том, как манипулировать международным сообществом и как восстановить военные силы ХАМАС. Говорится о «политическом маневре»: переговорщики от ХАМАС должны предложить разместить «арабские силы вдоль восточной и северной границ» с Израилем. Однако у них будет только одна цель: «Арабские силы должны служить буфером, чтобы не допустить врага в Газу после окончания войны, пока они [ХАМАС] не реорганизуют свои ряды и военный потенциал». Другими словами, ХАМАС хочет подготовиться к новым боевым действиям под прикрытием чужих армий.

Израиль должен нести полную ответственность за неудачные переговоры, следует из стратегии ХАМАС. Сообщения ХАМАС для СМИ должны говорить о том, что Израиль отверг сделку, предложенную США. Средствам массовой информации должно быть ясно, что ХАМАС согласился на сделку, но она провалилась из-за «упрямства» Израиля. ХАМАС «не должен нести ответственность за провал соглашения», подчеркивается в документе.

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