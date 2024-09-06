В Пинске ввели карантин
- 6.09.2024, 12:51
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Ограничительные меры приняты в пределах всего города.
В Пинске объявили карантин из-за американской белой бабочки, пишет БелТА.
Ограничительные меры приняты в границах всего города. Специалисты проведут карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов прожорливого вредителя.
Местные власти призывают предприятия, индивидуальных предпринимателей и жителей обследовать свои земельные участки и примыкающие к ним территории. При обнаружении очагов американской белой бабочки надо принять меры по их локализации и ликвидации.
Американская белая бабочка мигрирует самостоятельно, а также перемещается транспортом, который перевозит растительную и промышленную продукцию. Этот инвазивный вид повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Излюбленной пищей вредителя является клен ясенелистный и плодовые деревья, в том числе шелковица, яблоня, алыча, слива.
Паутинные гнезда с колониями гусениц — характерный признак очага американской белой бабочки. Поначалу могут быть оплетены несколько листочков, позже — целая ветка. Разрастаясь, гнезда могут достигать 1-1,5 м, а иногда и захватывать «в плен» целые деревья.
Обнаруженные гнезда с гусеницами нужно срезать и сжигать на месте.