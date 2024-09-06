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Кремль объяснил войну против Украины заботой о детях

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  • 6.09.2024, 12:57
  • 1,682
Кремль объяснил войну против Украины заботой о детях
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Странное заявление Пескова.

Россия начала и ведет войну против Украины, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Именно поэтому, по его словам, «здесь сроки не важны», но в Кремле все же считают, что «это будет лучше быстрее, чем медленнее».

До этого Песков говорил, что «военная операция» против Украины, которую Россия начала в феврале 2022 года, позднее «приняла форму войны против коллективного Запада». В связи с этим она «может длиться несколько дольше», но это «не изменит ход вещей», заверял пресс-секретарь президента.

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