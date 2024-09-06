Белоруска поехала на заработки в Россию, но осталась без денег и документов 2 6.09.2024, 13:02

Попала в неприятности из-за своего партнера.

Белоруска Юлия поехала в Москву на заработки, но ее ожидания сильно обманулись: трудиться пришлось в работном доме, потом она попала в неприятности из-за своего партнера. В итоге женщина была ранена, осталась без денег и документов и теперь хочет вернуться на родину, сообщает российская инициатива «Альтернатива».

44-летняя Юлия Беловус приехала в Москву на заработки по приглашению подруги. На месте выяснилось, что трудиться она будет в работном доме, причем из одного места женщину перевозили в другое. В одном из работных домов она познакомилась с Алексеем, с которым у них начался роман. Мужчина описывал будущие «золотые горы», Юлия даже сопровождала его при вербовке людей и верила, что с ним она в безопасности.

По словам Юлии, однажды мужчина спешно повел ее гулять, но на деле они приехали на вокзал, откуда направились в Рязань. Чуть позже Алексей объяснил, что в работный дом пришла полиция, поэтому им нужно скрыться. В Рязани несколько дней пара провела в лесу, а попытки белоруски разобраться в ситуации привели к скандалу. Женщина решила уйти, но Алексей преследовал ее. Как рассказала Юлия, мужчина толкнул ее, и она ударилась лицом о лист крыши. Прохожие вызвали скорую помощь, рану на лице пришлось зашивать.

Следующие дни Юлия жила на улице, она осталась без денег, вещей и документов. Случайная девушка обратила на нее внимание и связалась с активистами «Альтернативы». Сейчас женщина в безопасности — некоторое время она проведет в приюте, где сможет восстановить документы, после чего хочет вернуться домой в Беларусь.

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