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Белорусский банк заставили удалить 5 миллионов фотографий клиентов

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  • 6.09.2024, 13:13
  • 3,000
Белорусский банк заставили удалить 5 миллионов фотографий клиентов

Их брали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

Национальный центр по персональным данным (НЦПИ) сообщает, что от одного из белорусских банков потребовали удалить около 5 миллионов фотографий клиентов, которые были собраны при оформлении кредитов на потребительские нужды.

Как заявил НЦПИ, такая обработка данных является излишней и не соответствует законодательству. Более того, она проводилась без надлежащего правового основания и не была необходима для достижения указанной цели.

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