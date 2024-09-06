Белорусский банк заставили удалить 5 миллионов фотографий клиентов 3 6.09.2024, 13:13

3,000

Их брали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

Национальный центр по персональным данным (НЦПИ) сообщает, что от одного из белорусских банков потребовали удалить около 5 миллионов фотографий клиентов, которые были собраны при оформлении кредитов на потребительские нужды.

Как заявил НЦПИ, такая обработка данных является излишней и не соответствует законодательству. Более того, она проводилась без надлежащего правового основания и не была необходима для достижения указанной цели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com