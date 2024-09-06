Белорусский банк заставили удалить 5 миллионов фотографий клиентов

Белорусский банк заставили удалить 5 миллионов фотографий клиентов3
- 6.09.2024, 13:13
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Их брали при оформлении кредитов на потребительские нужды.
Национальный центр по персональным данным (НЦПИ) сообщает, что от одного из белорусских банков потребовали удалить около 5 миллионов фотографий клиентов, которые были собраны при оформлении кредитов на потребительские нужды.
Как заявил НЦПИ, такая обработка данных является излишней и не соответствует законодательству. Более того, она проводилась без надлежащего правового основания и не была необходима для достижения указанной цели.