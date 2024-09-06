Прокурор МУС: Монголии придется объясниться 16 6.09.2024, 13:20

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У решения Улан-Батора не арестовывать Путина будут последствия.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС об аресте главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Хан акцентировал, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС об аресте Путина, и заверил, что переговорный процесс на уровне суда ведется.

«Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии», – пояснил он.

По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.

Однако, как он отметил, на тот момент у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была куча других обязанностей, поскольку незадолго до визита в Украину он только вступил в должность. Кроме того, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

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