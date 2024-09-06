«Rzeczpospolita»: Муж Полины Шарендо-Панасюк призвал польские власти добиваться ее освобождения 2 6.09.2024, 13:55

Андрей Шарендо и Полина Шарендо-Панасюк

У политзаключенной есть польские корни.

Одно из крупнейших польских изданий «Rzeczpospolita» пишет о политзаключенной активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк. Накануне ее муж Андрей Шарендо рассказал об ухудшающимся здоровье жены:

— В последний раз он видел свою жену в январе 2021 года, тогда она была арестована силовиками. Он тоже должен был попасть в лагерь, но с двумя детьми бежал в Литву. Несколько дней он бежал от диктатуры через леса и болота.

Это известная оппозиционная семья из Бреста, много лет входящая в гражданскую кампанию «Европейская Беларусь». Они мечтали о другом будущем своей страны, без диктатуры, тюрем и пыток. Но судьба сложилась совсем иначе.

Спецслужбы начали их преследовать через несколько месяцев после подавления протестов в 2020 году. Полину в независимых СМИ называли «белорусской Жанной д’Арк», так как после ареста она не была сломлена и, стоя перед судом режима, произнесла в июне 2021 года речь, широко растиражированную свободными СМИ.

— Я знаю, что вы говорящая голова, сидящая в кресле. Все вынесенные здесь приговоры основаны не на силе закона, а на силе беззакония, — обратилась она в своем последнем слове к судье.

За свою позицию она дорого заплатила. Уже когда она была за решеткой, ее трижды судили по обвинению в «неподчинении администрации исправительной колонии», каждый год ей продлевали срок лишения свободы, несколько сотен дней она провела в карцере. Из тюрьмы приходила информация, что ее избивали. Уже несколько лет оппозиционерку держат в полной изоляции и лишают контакта с внешним миром.

В тюрьмах диктатора уже погибли несколько его противников. Многих оппозиционеров режим держит в полной изоляции, а их родственники опасаются за свою жизнь.

— Последнее письмо, которое я получил от жены, пришло в 2021 году. Уже больше года мы не можем передать ей посылку. В начале каждого месяца дежурные привозят ей тридцатикилограммовый мешок с гнилыми яблоками или морковью. И говорят, что она исчерпала весь месячный лимит посылок, — рассказывает муж Полины.

В марте политзаключенную показал пропагандистский канал «Беларусь-1». «Журналистка» показала ей записи пребывающих вместе с отцом в Литве детей. Со слезами на глазах Полина просила о возможности вернуться в семью, извинилась «за свои действия» и даже обратилась к диктатору с просьбой о помиловании.

На свободу она не вышла, хотя с тех пор Лукашенко амнистировал несколько десятков политзаключенных. Однако администрация исправительной колонии № 24 (Гомельская область) сообщила семье оппозиционера, что у Полины панкреатит. Кроме того, он снова должен предстать перед судом. И услышать еще один приговор.

Белорусский режим хочет избежать болезненных санкций Запада. Он предлагает освободить политических заключенных, но они должны попросить у Лукашенко помилования.

— Полина сегодня умирает в белорусской тюрьме. Недавно мы узнали, что ее здоровье резко ухудшилось. Ей нужна медицинская помощь, но она ее не получает. Эту информацию предоставили другие женщины, которые находятся в той же тюрьме. Мою жену медленно убивают. Диктатор мстит сильным и смелым женщинам, — говорит Андрей Шарендо.

По его словам, недавно спецслужбы Лукашенко пришли в дом его родителей.

— Они сказали, что отпустят Полину, если я вернусь в Беларусь, и мы вместе выступим с просьбой о помиловании. Ранее уже случалась ситуация, когда люди верили спецслужбам, возвращались в Беларусь и попадали за решетку, – рассказывает он.

— У Полины есть польские корни. Много времени провела в Польше, там же закончила учебу. Я обращаюсь к польским властям за помощью, чтобы они также требовали от режима в Минске освобождения моей жены, так же как и освобождения Анджея Почобута, – рассказал он.

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