CNN: Количество казней украинских военнопленных возросло 6 6.09.2024, 14:00

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Россияне убили уже более 60 безоружных военных ВСУ.

Офис Генерального прокурора Украины расследует по меньшей мере 28 инцидентов с начала вторжения РФ, когда российские военные расстреляли на фронте захваченных в плен безоружных украинских военных. Речь идет о гибели в таких инцидентах как минимум 62 украинских военнослужащих.

Такие данные украинская прокуратура предоставила американскому телеканалу CNN (перевод — nv.ua).

Кроме того, источники в украинской разведке предоставили CNN список из 15 случаев казни украинских пленных с ноября 2023 года. Большинство из этих инцидентов подтверждено видеозаписями с дронов и аудиоперехватами. Эти данные доказывают, что украинские военные были убиты россиянами на передовой уже после того, как сдались в плен.

CNN также получил и обнародовал две новые видеозаписи случаев таких казней.

Первое видео было снято с украинского дрона в августе 2024 года на Покровском направлении. Трое военных ВСУ очевидно сдались в плен после того, как их окопы захватили. Однако россияне расстреляли пленных. При этом украинские военные стояли на коленях, положив руки на головы, и не оказывали никакого сопротивления. Детали относительно подразделения и локации, где произошел инцидент, не разглашают, чтобы не помешать оперативной безопасности ВСУ.

Внимание! На видео зафиксирован расстрел военных, оно может травмировать чувствительных людей

CNN оприлюднив відео, на якому, за їхньою інформацією, російські військові стратили трьох українських військових під час здачі в полон на Покровському напрямку. pic.twitter.com/pwBkYPi9Qy — NV (@tweetsNV) September 6, 2024

Второе видео фиксирует казнь еще трех пленных возле Работино в Запорожской области и было снято в мае 2024 года. Российские военные приказали трем украинцам лечь лицом вниз после того, как их блиндаж был захвачен. Украинская разведка передала CNN аудиозаписи, где российский командир с позывным «Турок» дистанционно приказывает своему подчиненному с позывным «Малой», который находился на поле боя, убить пленных и доложить после этого.

CNN пишет, что все эти кадры, а также данные украинской прокуратуры и разведки «похоже, отражают безжалостно жестокую тактику российских военных». В комментарии телеканалу генеральный прокурор Украины подтвердил, что считает такие убийства частью организованной политики Москвы.

«Если военнопленные сдаются, если они демонстрируют, что они сдаются, если они не имеют оружия в руках, то расстрел является военным преступлением», — заявил CNN генпрокурор Украины Андрей Костин.

Костин напомнил, что такие преступления были совершены в разных областях Украины разными российскими подразделениями, что дает Киеву «возможность утверждать, что такой подход может быть отнесен к преступлениям против человечности». «Эта политика координируется Кремлем. Это приказ конкретных командиров», — подчеркнул Костин.

Журналисты CNN подчеркивают, что появление многочисленных видео казней военных ВСУ и все большая распространенность такой варварской практики со стороны россиян ставит дилемму перед украинским командованием. Ведь необходимость предупредить собственных военных и привлечь внимание мира к этим преступлениям одновременно «рискует подорвать и без того истощенный украинский моральный дух», говорится в материале.

Украинский источник CNN, который предоставил видеозапись недавней казни под Покровском, также сообщил, что их подразделению известно о многочисленных подобных случаях на передовой, которые до сих пор не были обнародованы и еще не являются предметом официальных расследований.

В то же время украинский генпрокурор Костин предположил, что системный характер этих казней на поле боя означает, что впоследствии они могут стать частью более широкого дела в отношении России о геноциде в международных судах.

Источник в следственных структурах ООН сообщил CNN, что некоторые из случаев казней украинских солдат россиянами уже стали предметом их проверки. «Таких случаев много. Закономерность есть. Это наводит на предположение о самодовольстве [как мотиве действия россиян], если не о приказе не щадить [пленных]», — сказал этот источник.

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