Экс-капитана милиции из Кобрина судят по статье об измене государству 2 6.09.2024, 14:07

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Дмитрий Перетолчин

Его отец руководил областным ГУБОПом.

17 сентября Брестский областной суд начинает рассматривать дело против 41-летнего жителя Кобрина Дмитрия Перетолчина. Его обвиняют по статье об измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и о недонесении о преступлении (часть 2 статьи 406).

По информации «Белпол», предоставленной «Медиазоне», Перетолчин до 2011 года работал в должности командира взвода Кобринского отдела Департамента охраны и являлся капитаном милиции. Женат, есть дочка.

В ноябре 2012 года Брестский межгарнизонный военный суд приговорил Перетолчина к 3,5 годам колонии с отсрочкой на три года по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 209 УК). В августе 2010 года Перетолчин вместе с другими белорусами вступил в заговор. Он заключался в том, чтобы похитить под видом конфискации имущество, ввезенное из Украины.

Находясь в форме, Перетолчин остановил авто, в котором перевозились вещи из Украины. Под видом конфискации он вместе с подельниками украл имущество, нанеся владелице вещей урон на 9143000 неденоминированных белорусских рублей. Перетолчина лишили звания капитана милиции. После этого он работал литейщиком на «Полесье» и специалистом в «Доброноме».

Отец обвиняемого — Геннадий Перетолчин — подполковник милиции в запасе, занимавший должность начальника ГУБОП по Брестской области. В 2008 году ушел на пенсию, а в 2014 году был кандидатом в Кобринский районный совет депутатов.

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