Германия передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц

Германия передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц1
- 6.09.2024, 14:15
Берлину в этом помогут Дания и Нидерланды.
Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также Берлин с другими партнерами предоставит украинским войскам еще 77 танков Leopard 1A5.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Писториус объявил о предоставлении техники на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сегодня, 6 сентября.
По его словам, Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будут направлены в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году.
Кроме того, Писториус заявил, что Германия с другими европейскими партнерами готовится передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Как отметил министр обороны, союзники «хотят как можно скорее» сделать это.
Танки Leopard 1A5 передадут Украине Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.