«Я живу в своей вилле и не имею проблем с арендой» 6.09.2024, 14:24

Белорусский айтишник рассказал о работе в Турции после релокации компании.

Айтишник из таинственной крупной аутсорс-компании релоцировался в Турцию и рассказал Devby.io об условиях труда и жизни в этой стране.

Айтишник релоцировался вместе с компанией в Турцию весной 2022 года. Поначалу работал B2B, а в прошлом году компания открыла юрлицо и стала оформлять в него переехавших сотрудников. По словам мужчины, это крупная международная аутсорс-компания со штатом в Турции порядка 2 тысяч человек. Около трех четвертей из них иностранцы, прежде всего россияне, но есть и беларусы. Название компании напрашивается само собой, пишет портал, но читатель предпочел его не называть. Зато он рассказал, как ему работается и живется в Анталье.

— Несмотря на то что переезд состоялся 2,5 года назад, наша компания открыла юрлицо в Турции сравнительно недавно — из-за местной бюрократии. Тут много специфических требований, в частности, надо доказать, что компания занимается разработкой высокотехнологичных продуктов, для этого пройти несколько комиссий.

А еще — на одного иностранца в штате должно быть как минимум четверо граждан Турции.

Наша компания этого условия пока не выполняет, но у нее есть переходный период, на какой срок — не знаю. Знаю, что со временем планируется набирать много местных джунов, чтобы выдержать соотношение 1:4. Молодежь хотят брать из университетов, потому планируется работать с ними плотно — как в Беларуси. Сейчас турецкие сотрудники есть на разных позициях, и разработчиков, и тестировщиков. Общаемся с ними на английском. Директор тоже турок, но многие его заместители — из Беларуси и РФ.

Как устроено IТ в Турции

IТ в Турции, конечно же, существует, есть довольно сильные университеты в Стамбуле, Анкаре, Анталье. Но IТ-отрасль работает в основном на местный рынок — банки, электронную коммерцию и т.д. Зарплату часто назначают в местной валюте. Поэтому способные айтишники-турки стремятся уехать в ЕС и США. Для иностранцев вакансий тут скорее нет, разве что удаленная работа на компанию за пределами Турции. Правда, слышал несколько случаев, когда наши ребята переходили в такие же компании-релоканты, из Беларуси или РФ.

Наша компания открывает офисы и коворкинги во всех крупных городах — Стамбуле, Измире, Анталье, Анкаре, правда, внутрь никого не загоняют, работаем на удаленке. Рабочие процессы после переезда особо не поменялись, разве что добавились культурные особенности — бюрократия, непунктуальность и так называемый турецкий рандом. Структура проектов тоже осталась прежней. Увеличилось число проектов с Ближнего Востока (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия), но большинство все же из ЕС и США.

Зарплата брутто после оформления в турецкое юрлицо осталась прежней, а нетто уменьшилась из-за того, что налоги тут выше. Налоговая шкала прогрессивная, до 40%, но есть масса нюансов и договоренностей. Например, в Турции работают аналоги нашего ПВТ — технопарки, которые позволяют прилично снизить налоги. Наша компания уже вступила в такой технопарк.

В результате моя зарплата чистыми сейчас чуть меньше, чем была в Беларуси. В РБ я платил 13% подоходного, тут около 15%. Кстати, зарплата теперь не только привязана к доллару, но и платится в долларах, что довольно необычно для Турции.

Переоформили уже всех сотрудников. Те, кто не принял новые условия, релоцировались в другие страны или уволились.

Об условиях труда

Соцпакет в Турции сильно отличается от того, что был в Беларуси. У новичков тут гораздо короче отпуск и меньше sick days (больничных. — Прим. ред.): в первый год работы отпуск всего 10 рабочих дней, сотрудников со стажем более 15 лет отпускают на 27 рабочих дней. Еще есть бонус в 2 дополнительных дня. Зато нет абонементов в спортзалы и прочих плюшек, к которым все привыкли. Компания оплачивает только частную медстраховку работнику (остальным членам семьи за свой счет) плюс курсы турецкого, также есть внутренняя программа по изучению языка с коллегами-носителями. Еще бывают корпоративы и мероприятия для детей.

Но самая главная «плюшка» от компании (она ценна только для релокантов) — это простая и честная легализация.

В Турции, как известно, с этим проблема. Релоканты обычно работают на компании в Грузии, ЕС, США, никак не оформляя эти отношения в Турции и живя по так называемому туристическому ВНЖ, которые практически перестали выдавать.

Переход в юрлицо сильно упростил оофрмление ВНЖ. Теперь сотрудник получает разрешение на работу даже без посещения иммиграционного офиса. Компания подает документы, и пластиковая карта приходит по почте. Членам семьи полагается семейный ВНЖ на тот же срок.

В этом году Турция начала выдавать еще номад-визы (визы цифрового кочевника. — Прим. ред.). Для ее получения надо работать на нетурецкую компанию с зарплатой от 3000 долларов в месяц (еще важен возраст, от 21 до 55 лет, и диплом о высшем образовании. — Прим. Devby.io). Но подача — в посольстве Турции на территории своей страны. Там дадут сертификат «номада» и штампанут в паспорт визу. С этим сертификатом можно получить 6-месячный ВНЖ. Обещают, что в будущем будут давать и на год, и на два, но пока только так. Новшества в Турции в принципе внедряются сложно, так как страна консервативная и забюрократизированная.

После 2,5 лет в Турции не могу сказать, что обустроился здесь на 100%. С одной стороны, я живу в своей вилле и не имею проблем с арендой (а их здесь немало). С другой, нам тяжело даются ассимиляция и изучение турецкого языка, дети пока учатся онлайн.

Анталья — туристический регион, и некоторые турки здесь знают английский (а чаще даже русский), но это не всегда спасает. В госучреждениях и магазинах приходится пользоваться парой турецких фраз, жестами и онлайн-переводчиком.

Долгосрочные планы строить сложно. Мы уезжали в «длинный отпуск» на 1−2 года, а сейчас понимаю, что «отпуск» может затянуться надолго. Поэтому я рассматриваю покупку виллы для получения гражданства.

Зачем, если жилье уже есть? Дело в том, что для получения гражданства нужна вилла стоимостью от 400 тысяч долларов. Моей виллы «хватило» только на ВНЖ. Да, у меня ВНЖ по недвижимости на 2 года. Зачем мне гражданство? Оно упрощает многие аспекты жизни в стране. За эти же деньги, конечно, можно купить «золотые» ВНЖ в Испании или Венгрии, но жить там я пока не планирую.

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