Евро и доллар подорожали перед выходными 6.09.2024, 14:32

Актуальные курсы валют.

Торги на Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, 6 сентября, закончились ростом курсов доллара, евро и юаня. Российский рубль подешевел.

Доллар сегодня вырос на 0,23%, или на 0,74 копейки, до 3,1731 рубля.

Евро подорожал на 1,43%, или на 4,98 копейки, до 3,5317 рубля.

Российский рубль снизился на 0,35%, или на 1,23 копейки. За 100 российских давали 3,5469 белорусского рубля.

Юань прибавил 0,76%, или 3,39 копейки. 10 юаней оценили в 4,5089 рубля.

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