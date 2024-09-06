Евро и доллар подорожали перед выходными
- 6.09.2024, 14:32
Актуальные курсы валют.
Торги на Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, 6 сентября, закончились ростом курсов доллара, евро и юаня. Российский рубль подешевел.
Доллар сегодня вырос на 0,23%, или на 0,74 копейки, до 3,1731 рубля.
Евро подорожал на 1,43%, или на 4,98 копейки, до 3,5317 рубля.
Российский рубль снизился на 0,35%, или на 1,23 копейки. За 100 российских давали 3,5469 белорусского рубля.
Юань прибавил 0,76%, или 3,39 копейки. 10 юаней оценили в 4,5089 рубля.