Важнее, чем президент США Сэм Уилсон

6.09.2024, 14:43

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Идет битва за Конгресс.

Невиданная поляризация, разрывающая американское общество, делает двухпалатный (Палата представителей и Сенат) Конгресс чрезвычайно важной площадкой для достижения хотя бы какого-то консенсуса в важнейших политических вопросах. Памятны же всем бесконечные дискуссии о пакете помощи Украине стоимостью 61 млрд долларов!

Сегодня получить контроль над каждой из палат и уж особенно над обеими – крайне непростая задача. В Палате представителей 435 членов, преимущество республиканцев составляет всего 5 мест. В Сенате преимущество у демократов – но всего в 1 голос, и это голос вице-президента Камалы Харрис, которая по конституции является председательницей Сената.

Выборы членов Палаты представителей проводятся в избирательных округах, количество и границы которых постоянно пересматриваются. Срок полномочий члена Палаты представителей всего два года, поэтому в нижней палате ротация происходит намного динамичнее.

Согласно конституции, Палата представителей формируется пропорционально численности населения в каждом штате. С этой целью каждые 10 лет проводится перепись населения, по результатам которой происходит редистриктинг – пересмотр границ и количества избирательных округов в каждом штате. По итогам переписи 2020-21 (из-за ковида с переписью возникли разные сложности), можно сделать вывод, что в нескольких штатах, традиционно голосующих за демократов, население уменьшилось, поэтому, вероятно, уменьшится и их представительство в Конгрессе.

В Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Йорке и некоторых других штатах на Северо-Востоке будет минус один член Палаты представителей. В Техасе – плюс два конгрессмена, во Флориде, Северной Каролине и др. – плюс один.

Такой расклад создаёт определённые риски для Демократической партии и дает дополнительное преимущество Республиканской не только на выборах в Конгресс, но и на президентских выборах. Количество президентских выборщиков от каждого штата соответствует количеству конгрессменов и сенаторов.

Выборы в Сенат вызывают не меньший интерес. Сенаторский срок составляет 6 лет, треть сената обновляется каждые два года. Система устроена таким образом, чтобы по возможность исключить возможность замены обоих сенаторов в одном и том же штате в один предвыборный цикл. Все 100 сенаторов почти поровну разделены на три класса. У сенаторов первого класса срок полномочий заканчивается в 2025 году, у сенаторов второго класса – в 2027 и третьего – в 2029.

В 2024 году выборы пройдут в 33 штатах. Из них 19 демократов, 4 независимых (которые присоединись к Демократическому кокусу, типа Берни Сандерса, чтобы составить коалиционное большинство) и 10 республиканцев. Предвыборные кампании за 10 республиканских кресел относительно безопасные для Старой доброй партии. С большой вероятностью республиканцы сохранят контроль как минимум за 49 местами в Сенате. А из 23 независимых и демократических кресла – относительно безопасными считаются 14 кресел. Поэтому оставшиеся 9 предвыборных кампаний определят, какая партия получит большинство. В 2020 году, например, по итогам выборов количество демократов и республиканцев оказалось одинаковым.

Именно по этой причине к выборам в Конгресс приковано такое большое внимание партийных институтов. Демократы рискуют потерять не только Белый дом, но и Сенат.

В случае с выборами в Конгресс действует та же политическая логика, что и с президентскими. Существуют уверенно республиканские и уверенно демократические штаты, контроль над Конгрессом получит та партия, чьи кандидаты победят в колеблющихся штатах.

Сенаторские и президентские предвыборные кампании проходят в тесной связке друг с другом. Популярный кандидат в президенты может сыграть решающую роль в победе своего однопартийца на должность конгрессмена, сенатора или губернатора.

Собственно, одним из решающих аргументов, окончательно определивших выход Байдена из предвыборной кампании, и был тот, что президент тянет за собой на дно демократических кандидатов в Сенат и Палату представителей.

Со вступлением Камалы Харрис в президентскую гонку дела у демократических кандидатов в колеблющихся штатах тоже пошли в гору.

Наиболее конкурентные сенаторские гонки в нынешнем политическом цикле проходят в 9 штатах: Мичигане, Монтане, Неваде, Аризоне, Огайо, Пенсильвании, Висконсине и Мэриленде.

Наибольший интерес представляют колеблющиеся штаты Среднего Запада – Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Висконсин: результаты выборов там кажутся наиболее непредсказуемыми.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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