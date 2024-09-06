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Из МГЛУ массово бегут студенты 

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  • 6.09.2024, 14:54
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Из МГЛУ массово бегут студенты 

За полтора года ушли более 1000 человек.

Минский государственный университет (МГЛУ) столкнулся с серьезной проблемой в виде массовых отчислений студентов — за полтора года оттуда забрали документы более тысячи человек, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники в системе образования.

По данным издания, с начала 2022 года до осени 2023-го из МГЛУ по собственному желанию отчислились более 1000 студентов дневной и заочной формы вместе с целевиками. Это антирекорд за современную историю иняза, отмечают собеседники CМИ.

По их словам, среди добровольно отчислившихся больше всего студентов дневной формы обучения — около 900 человек. Также забрали документы более 100 человек c заочной формы обучения и десяток тех, кто учится по целевому направлению.

За 2024 год информации пока нет, так как МГЛУ еще не предоставлял ее в Минобразования, говорят источники.

«Часть утраченных студентов, ушедших по собственному желанию, компенсируется за счет новых вступительных кампаний и абитуриентов, так как у многих нет финансовой возможности учиться за рубежом.

Однако все равно существует недобор, особенно это касается заочников. Так, согласно установленной для МГЛУ государственной лицензии на количество студентов (она требует наличия в вузе 6320 студентов дневной формы и 2070 заочников), вузу на конец 2023 года не хватало более 500 студентов дневной формы и более 1000 заочников», — рассказывают источники издания.

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