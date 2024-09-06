Эксперт назвал основную функцию дрона «Дракон» 2 6.09.2024, 15:02

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Что известно о новой «птичке» ВСУ.

Основная цель дрона «Дракон» - выжигать термитной смесью зеленые посадки, где российские захватчики прячут технику. Об этом эксперт по радиотехнологиям «Флеш» Сергей Бескрестнов сказал в эфире телеканала «Киев24».

«Используем термитную смесь. То есть, это смесь металлов, которая очень ярко горит с очень высокой температурой. Но я не считаю, что это какое-то химическое оружие, потому что есть четкое определение, чем является химическое оружие», - сказал Бескрестнов.

Он отметил, что видел российские сообщения в социальных сетях о том, что это якобы нарушение конвенции о химическом оружии.

«Но я считаю, что это не так», - повторил он.

Также он рассказал, в чем преимущество применения дрона «Дракон» именно сейчас, когда на деревьях еще не опали листья.

«В первую очередь, это очень актуально сейчас, когда мы видим много деревьев. В зимнее время и (позднюю) осень это не будет очень актуально для нас. Но сейчас - это возможность для нас уничтожать вражеские посадки и технику, которая спрятана в этих посадках. Потому что, если деревья будут гореть, то у врага не будет времени быстро убрать технику из тех посадок и она может быть ликвидирована также с деревьями, которые горят», - подчеркнул Бескрестнов.

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