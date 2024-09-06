Белорус: Лукашенко презентовал новый распил

Белорус: Лукашенко презентовал новый распил6
- 6.09.2024, 15:02
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Что стоит за идеей построить новый музей в Минске.
ГосСМИ сообщили, что Лукашенко хочет построить на месте минского «Дримленда» Национальный исторический музей, парк народного единства и скульптурную композицию «Беларусь единая». Лукашенко потребовал, чтобы в экспозиции не было никакого «националистического или ура-патриотического перехлеста», чтобы другие народы могли согласиться с трактовкой белорусской истории.
Не нужно объяснять, что речь идет о народе, который находится на востоке от Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Судя по всему, одним из кураторов проекта будет «главный библиотекарь» Гигин. Страшно подумать, что под его руководством будет написано о белорусской истории. О Полоцком и ВКЛ, о Речи Посполитой, о восстаниях против русского царизма и о БНР.
Учитывая печальную ситуацию в белорусской подсанкционной экономике, презентация такого проекта выглядит несвоевременной и неадекватной. Непонятно, где режим возьмет деньги на свой новый гигантский распил. Даже если они найдутся, то белорусы вряд ли порадуются гигантскому памятнику лукашизму, созданному с оглядкой на Путина. Они хотят решения проблем в социальной сфере, здравоохранении, образовании. Достойных зарплат, стипендий и пенсий.
Но Лукашенко хочет новый музей, где в истории Беларуси будет только одна выдающаяся личность, где все будет пропитано ядом его эпохи.